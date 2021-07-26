

Microsoft не позволит установить Windows 11 на те компьютеры и ноутбуки, которые не соответствуют требованиям системы. Об этом сообщает профильный ресурс WindowsLatest.



Сейчас Windows 11 доступна в статусе бета-сборки и практически любой пользователь может её установить. Однако после релиза ОС сделать это больше не получится. Microsoft официально заявила, что она категорически против всяческих лазеек и методов обхода ограничений.



«Мы понимаем — это грустно, что некоторые пользователи не будут иметь права на Windows 11, но важно помнить, что причина, по которой мы делаем [это], - сделать устройства более продуктивными и [обеспечить их] безопасность, более чем когда-либо прежде, чтобы они могли оставаться защищенными и мощными»





Текущий способ обойти ограничения на апдейт работать не будет — об этом компания также открыто заявила. Каким образом Microsoft будет отслеживать и пресекать дальнейшие попытки обхода и патчи народных умельцев — пока неясно.



Ранее мы рассказали об опасности Microsoft будет проверять совместимость ПК с Windows 11 при помощи телеметрии, которая будет встроена в Центр Обновлений — он сможет сам оповещать пользователя о возможности обновиться. Специалисты предполагают, что ошибка совместимости будет также отображаться в разделе обновлений.Текущий способ обойти ограничения на апдейт работать не будет — об этом компания также открыто заявила. Каким образом Microsoft будет отслеживать и пресекать дальнейшие попытки обхода и патчи народных умельцев — пока неясно.Ранее мы рассказали об опасности «поймать» троян в поисках взломанной версии Windows 11 — будьте осторожны!





