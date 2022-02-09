В сети появились утечки будущего крупного апдейта для Windows 11. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс NeoWin.
Согласно источнику, Microsoft готовит масштабное обновление для совей новой ОС Windows 11. Ранее несколько мелких апдейтов уже выходили, и они преимущественно исправляли баги и глюки системы. Теперь же компания хочет привнести в нее кое-что новое.
Во-первых, будет серьезно переработан «Диспетчер задач». Он получит гораздо больше параметров и возможных действий, а также изменится внешне. Например, среди новых разделов инсайдеры называют «Состояние аккумулятора» и «Состояние приложения». Кроме того, появятся дополнительные параметры для управления приложениями и компонентами с автозапуском при старте ПК. Скриншот отображает обновленный внешний вид, но источник утверждает, что он не является окончательным и может быть доработан к релизу.
Во-вторых, Microsoft работает над удобством использования Windows 11 на планшетах. В частности, в системе появится новый «Режим планшета» — ранее нечто подобное уже было в Windows 8 и 8.1. Разработчики обнаружили в утекшей бета-сборке новую настройку для панели задач, которая гласит: «Автоматически скрывать панель задач при использовании устройства в качестве планшета». Предположительно, новый режим добавит удобства при использовании ноутбуков-трансформеров с сенсорным дисплеем.
Помимо этого, утечка содержит несколько мелких нововведений. Например, рабочий стол компьютера после будущего апдейта можно будет персонализировать при помощи стикеров или наклеек на обои. Они будут выполнять как декоративную, так и утилитарную роль — на стикерах можно будет делать заметки или рисовать. А еще Microsoft готовит некий аналог «Фокусирования» от Apple — новый режим позволит настроить график получения уведомлений и распределить их по важности.
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