Правительство РФ обратило внимание на рынок многопользовательских видеоигр. Беспокойство вызвала нерегулируемая торговля внутриигровыми товарами.Поданным EX CORP, за год продажа скинов собирает порядка 3 миллиардов долларов по всему миру, в России — 450 тысяч долларов. Регуляторы обеспокоены не столько фактом подобного бизнеса, сколько отсутствием налогов на прибыль от продаж, которые приносят виртуальные предметы. По мнению Роскомнадзора, система может способствовать отмыванию денег или спонсированию терроризма.Большинство предметов продаются в играх и приносят легальный доход, однако существует и вторичный рынок, который ничем не регулируется. Steam — одна из крупнейших игровых площадок. На ней геймеры могут заработать реальные деньги от продажи скинов, но потратить заработок можно только внутри магазина. Официально обналичивать средства запрещено, но существует масса способов которые позволяют обходить ограничения.С каждым годом, геймеры все активнее вкладываются в любимые игры. В 2021 году спрос на внутриигровые предметы вырос на 85%. Самые популярные предметы в России предоставляют игры CS:GO, Dota 2 и World of Tanks.На данный момент неизвестно как именно будет решаться проблема с серым рынком видеоигровых предметов, но параллельно рассматривается налог для игровых разработчиков.