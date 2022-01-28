Steam проводит распродажу игр. Она приурочена к лунному Новому году (который отмечается в основном в Китае) и проводится до 3 февраля.

В распродаже участвуют сотни игр. Для удобства они были распределены по стилям и ценовым категориям. Есть как новинки, так и классика, выпущенная несколько лет и даже десятилетий назад (например, Doom и Shadow Warrior). При покупке комплекта из игр одной серии можно получить дополнительные скидки.



В игры, купленные в Steam, можно играть на компьютере, а через приложение Steam Link и на мобильном устройстве через локальный стриминг с ПК. Некоторые из них совместимы с консолью Steam Deck.


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