





28 сентября в США должен был вступить запрет на распространение TikTok через магазины приложений Apple и Google, но это не произошло. Судья Федерального окружного суда США Карл Николс вынес предварительный судебный запрет на эту блокировку.TikTok продолжает работать в США в обычном режиме. Приложение по-прежнему доступно в App Store и Play Маркете, его можно установить и им можно пользоваться без каких-либо ограничений. Как долго это продлится, неизвестно.В настоящее время американский бизнес TikTok испытывает трудности из-за претензий со стороны властей страны. Они считают, что с помощью этого сервиса китайская компания ByteDance собирает данные американцев и передаёт их правительству КНДР. ByteDance согласилась продать американское подразделение TikTok одной из компаний с регистрацией в США, а в качестве основных претендентов называются Oracle и Wallmart. В рамках этой сделки ByteDance должна лишиться любой, даже миноритарной доли в TikTok и не будет иметь никакого отношения к этому сервису в США, хотя сможет управлять им в других странах.Некоторые аналитики считают, что власти Китая могут запретить эту сделку. В частности, они уже внесли в законодательство запрет на экспорт технологий, позволяющих развивать социальные сети и коммуникативные приложения для смартфонов.Судьба американского бизнеса TikTok сейчас решается на уровне властей США и Китая, но последнее слово, вероятно, будет за судом в США, который может наложить вето на любое действие Трампа.