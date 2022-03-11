DuckDuckGo выступил против России. Но уходить не будет

Приватный поисковик DuckDuckGo решил поддержать антироссийские движения. Об этом сообщает гендиректор сервиса Габриэль Вайнберг.
В Twitter-аккаунте Вайнберга появились несколько постов, в которых он выразил свое мнение по поводу текущих событий. Среди прочего, он написал, что его «тошнит» от происходящего в Украине и «гуманитарного кризиса», который развивается в мире. Но помимо личного отношения, Габриэль сообщил о некоторых мерах, которые он предпримет против России в своем продукте DuckDuckGo.
По словам гендиректора поисковика, совсем скоро в DuckDuckGo начнут работать специальные поисковые алгоритмы, которые будут понижать в выдаче сайты, связанные с «российской дезинформацией». Кроме того, над поисковой выдачей будет появляться больше баннеров со ссылками на «качественные» новостные сводки.
Стоит отметить, что пользователи Twitter встретили такое решение Вайнберга весьма холодно. Поклонники DuckDuckGo написали в ответ на его посты, что с таким же успехом они могли бы перейти в Google, а главной фишкой «утки» всегда была беспристрастность и отсутствие фильтров.
- «Я использую DuckDuckGo для поиска, а не для чтения чьих то мнений»,
- «Кто решает, что является дезинформацией?»,
- «Перестаньте пытаться контролировать чужие мысли»,
- «Облом, я любила поисковую систему, которая не искажала результаты выдачи»
Отметим, что DuckDuckGo всегда позиционировал себя как максимально нейтральную и приватную поисковую систему, которая никак не таргетирует выдачу, а показывает её такой, какая она есть.