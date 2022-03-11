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Тинькофф Россия Банковские карты Обход санкций

Тинькофф обнулил срок действия карт (ОБНОВЛЕНО)

Олег
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Тинькофф


Популярный российский банк Тинькофф объявил об изменениях в обслуживании эмитированных им карт. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале Тинькофф.

Согласно источнику, с сегодняшнего дня карты Тинькофф платежных систем Visa и MasterCard становятся бессрочными. Это значит, что они будут работать даже после истечения своего срока действия, указанного на карте. Это хорошие новости для тех, чьи карты вот-вот должны были заблокироваться — теперь их не нужно перевыпускать.

Правда, остается несколько вопросов.
  • Во-первых, становятся ли бессрочными карты «МИР»?
  • Во-вторых, относится ли это нововведение только к пластику, или к виртуальным картам тоже?
  • В-третьих, как оплачивать покупки в интернете, если срок действия истек? Онлайн-формы оплаты зачастую не позволяют использовать просроченную карту, выдавая ошибку, даже если де-факто банк продолжает ее обслуживать.
Я попробую получить ответы на эти вопросы и позже дополню материал. Заглядывайте периодически. 

ОБНОВЛЕНО: Комментарий от службы поддержки Тинькофф 

«Олег, по поводу отмены сроков использования карт VISA и Master Card в нашем банке пока ситуацию прокомментировать не могу. Ожидайте официальных новостей.
Карты МИР, на сколько мне известно, бессрочными не становятся.
Срок действия карт в нашем банке: 8 лет. Как виртуальных, так и физических.
По сервисам оплаты ситуация пока что решается. Скорее всего это будет обновляемый токен. Ждите официальных новостей на сайте и в приложении Тинькофф». 

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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

Hello!
–3
Hello!
С чего вы взяли, что это касается всех карт? Там же совсем по-другому написано, а именно: «Мы сделали истекающие в марте карты бессрочными — они будут действовать и через год, и через десять лет.» По тексту, про все карты ни слова. Может вы узнавали и вас другая информация?
2 часа назад в 13:18
#
Hello!
–3
Hello! Hello!
Проверяйте инфу!
2 часа назад в 13:37
#
Олег Воронин
+513
Олег Воронин Hello!
Пожалуйста, перечитайте внимательно текст.
час назад в 14:14
#
Олег Воронин
+513
Олег Воронин Hello!
И источник в Telegram-канале тоже не помешало бы глянуть. Ссылка внизу статьи в веб-версии.
час назад в 14:15
#
Hello!
–3
Hello! Олег Воронин
Я вам и процитировал телеграм канал. Видимо вам внимательней читать надо. Черным по белому написано, карты у которых истекает срок действия! Вы пишите про все карты. Писал я вам до обновления вами вашего текста. Вот так и рождаются фейки.
час назад в 14:25
#
Олег Воронин
+513
Олег Воронин Hello!
Хорошо, я перепишу так, как вам хочется. Только хватит негатива.
час назад в 14:33
#
Hello!
–3
Hello! Олег Воронин
Где вы его увидели? Мне кажется с вашей стороны негатив. Наоборот подсказать хотел. Так же еще и спросил у вас в первом комментарии про это. Все, мир! Со всеми бывает.
час назад в 14:39
#
Hello!
–3
Hello! Олег Воронин
Скрин еще выше вам направил с ответом из Тинькоф, посмотрите.
час назад в 14:29
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