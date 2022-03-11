Тинькофф обнулил срок действия карт (ОБНОВЛЕНО)

«Олег, по поводу отмены сроков использования карт VISA и Master Card в нашем банке пока ситуацию прокомментировать не могу. Ожидайте официальных новостей.

Карты МИР, на сколько мне известно, бессрочными не становятся.

Срок действия карт в нашем банке: 8 лет. Как виртуальных, так и физических.

По сервисам оплаты ситуация пока что решается. Скорее всего это будет обновляемый токен. Ждите официальных новостей на сайте и в приложении Тинькофф».