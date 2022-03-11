Тинькофф обнулил срок действия карт (ОБНОВЛЕНО)

Популярный российский банк Тинькофф объявил об изменениях в обслуживании эмитированных им карт. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале Тинькофф.
Согласно источнику, с сегодняшнего дня карты Тинькофф платежных систем Visa и MasterCard становятся бессрочными. Это значит, что они будут работать даже после истечения своего срока действия, указанного на карте. Это хорошие новости для тех, чьи карты вот-вот должны были заблокироваться — теперь их не нужно перевыпускать.
Правда, остается несколько вопросов.
- Во-первых, становятся ли бессрочными карты «МИР»?
- Во-вторых, относится ли это нововведение только к пластику, или к виртуальным картам тоже?
- В-третьих, как оплачивать покупки в интернете, если срок действия истек? Онлайн-формы оплаты зачастую не позволяют использовать просроченную карту, выдавая ошибку, даже если де-факто банк продолжает ее обслуживать.
ОБНОВЛЕНО: Комментарий от службы поддержки Тинькофф
«Олег, по поводу отмены сроков использования карт VISA и Master Card в нашем банке пока ситуацию прокомментировать не могу. Ожидайте официальных новостей.Карты МИР, на сколько мне известно, бессрочными не становятся.Срок действия карт в нашем банке: 8 лет. Как виртуальных, так и физических.По сервисам оплаты ситуация пока что решается. Скорее всего это будет обновляемый токен. Ждите официальных новостей на сайте и в приложении Тинькофф».