Эксперт по фотографии назвал главную причину выбрать именно iPhone 16

Фархад
Mann

Профессиональный фотограф Остин Манн протестировал iPhone 16 Pro в условиях дикой природы Кении, и остался в сильнейшем восторге от возможностей сверхширокоугольного модуля на 48 Мп и кнопки управления камерой в новом смартфоне Apple.

По словам Манна, который регулярно получает новинки Apple в числе первых для оценки их фотовозможностей, обновления в iPhone 16 Pro можно считать минорными, но они довольно впечатляют. Эксперт признался, что ему не хватает радикальных обновлений оборудования каждые несколько лет, но «профессиональные фотографы и режиссёры получают выгоду каждый год, несмотря на итерационные изменения».



Новая кнопка управления камерой получила отдельный респект — Манн считает, что она сделала фотосъёмку на iPhone быстрее и проще, чем когда-либо. Но и тут нашёлся один минус — кнопка довольно чувствительна к свайпам, из-за чего он несколько раз случайно менял масштаб или другие настройки во время съёмки.

Также эксперт оценил новые Photographic Styles за их дизайн, шэйп, дитэйлс. Они чрезвычайно эффективны и значительно улучшат возможности всех пользователей, независимо от их навыков.

Подробный обзор камеры iPhone 16 Pro со множеством примеров фотографий можно найти на сайте Остина Манна.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Austin Mann
Cсылки по теме:
Wylsacom в шоке. iPhone 16 Pro Max царапается чуть ли не ногтем!
Вышли первые обзоры iPhone 16 и 16 Pro. За что хвалят и ругают эти новинки?
iPhone 16 Pro продаётся совсем плохо. Apple недовольна низким спросом на новинки

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1836
tellurian
Он не мог сказать иное, иначе больше не дадут бесплатно новый айфон 😅
Сегодня в 17:01
#
Aspard
+597
Aspard
"итерационные изменения" — рекомендую почитать значение слова итерация.
"шэйп, дитэйлс" — все, совсем плохо с мозгами, слово детализация недостаточна, нужно обязательно исковерканное заимствование воткнуть? Такой набор слов говорит лишь о недалёком уме, нахватался словечек и сленга, и вставляет куда ни попадя.
час назад в 18:57
#

Читайте также