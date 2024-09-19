Эксперт по фотографии назвал главную причину выбрать именно iPhone 16

Профессиональный фотограф Остин Манн протестировал iPhone 16 Pro в условиях дикой природы Кении, и остался в сильнейшем восторге от возможностей сверхширокоугольного модуля на 48 Мп и кнопки управления камерой в новом смартфоне Apple.
По словам Манна, который регулярно получает новинки Apple в числе первых для оценки их фотовозможностей, обновления в iPhone 16 Pro можно считать минорными, но они довольно впечатляют. Эксперт признался, что ему не хватает радикальных обновлений оборудования каждые несколько лет, но «профессиональные фотографы и режиссёры получают выгоду каждый год, несмотря на итерационные изменения».
Новая кнопка управления камерой получила отдельный респект — Манн считает, что она сделала фотосъёмку на iPhone быстрее и проще, чем когда-либо. Но и тут нашёлся один минус — кнопка довольно чувствительна к свайпам, из-за чего он несколько раз случайно менял масштаб или другие настройки во время съёмки.
Также эксперт оценил новые Photographic Styles за их дизайн, шэйп, дитэйлс. Они чрезвычайно эффективны и значительно улучшат возможности всех пользователей, независимо от их навыков.
Подробный обзор камеры iPhone 16 Pro со множеством примеров фотографий можно найти на сайте Остина Манна.
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