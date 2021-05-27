Fuchsia

На этой неделе компания Google выпустила операционную систему Fuchsia, разработка которой заняла около пяти лет. Эта ОС официально доступна всего одному устройству (умному экрану Nest Hub), однако энтузиасты смогли портировать её для использования на компьютерах.

Портированная версия Fuchsia работает на компьютере через специальный эмулятор. Запустить операционную систему можно только в среде Linux (предпочтителен дистрибутив Ubuntu), причём потребуется достаточно производительная система как минимум с 8 ГБ оперативной памяти, процессором Intel Core i3 и дискретной видеокартой.

Вот как выглядит Fuchsia на компьютере:
Энтузиасты выложили эмулятор FImage и сборки портированного в него дистрибутива Fuchsia в открытый доступ, скачать это ПО можно по ссылкам от твиттер-аккаунта DahliaOS. В настоящее время практической пользы Fuchsia на компьютере для обычных людей нет, этот проект будет интересен только разработчикам, которые хотят оценить перспективы применения Fuchsia.


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