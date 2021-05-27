На этой неделе компания Google выпустила операционную систему Fuchsia, разработка которой заняла около пяти лет. Эта ОС официально доступна всего одному устройству (умному экрану Nest Hub), однако энтузиасты смогли портировать её для использования на компьютерах.
Портированная версия Fuchsia работает на компьютере через специальный эмулятор. Запустить операционную систему можно только в среде Linux (предпочтителен дистрибутив Ubuntu), причём потребуется достаточно производительная система как минимум с 8 ГБ оперативной памяти, процессором Intel Core i3 и дискретной видеокартой.
Вот как выглядит Fuchsia на компьютере:
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