Студия Epic Games предложила игрокам в Fortnite скидку 20% при совершении покупок в обход App Store и Play Маркета. Apple и Google оказались недовольны таким решением, ведь из-за этого они теряют свои 30 процентов комиссионных с пользовательских транзакций в одной из самых прибыльных мобильных игр — и они удалили Fortnite из своих магазинов.
Реакция Epic Games не заставила себя ждать. Во-первых, в Fortite в режиме Party Royale была показана короткометражка Nineteen Eighty-Fortnite, снятая в стиле знаменитого рекламного ролике «1984» от компании Apple. Этим роликом Epic Games сообщает о желании бороться с монополией Apple в App Store и приглашает всех желающих присоединиться к инициативе.
Студия Epic Games также собирается отстаивать свои интересы в судебном порядке и подала в Федеральный суд Северного округа Калифорнии антимонопольные иски против Apple и Google. В иске к Google содержится интересная информация — Epic Games утверждает, что эта компания воспрепятствовала тому, чтобы игра Fortnite была предустановлена на смартфоны LG и OnePlus. Причём на OnePlus планировалось выпустить эксклюзивную версию Fortnite — с поддержкой 90 FPS. Google не понравилось то, что производителям было предложено загружать эту игру на смартфоны напрямую от Epic Games в обход Play Маркета (в этой версии нет биллинга Google и, как результат, Google не получает комиссионные отчисления с покупки монет).
Ситуация явно неоднозначная, и очевидно, что действия Epic Games не спонтанные, а хорошо спланированы. Компания Apple выпустила официальное заявление по этому поводу.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Реакция Epic Games не заставила себя ждать. Во-первых, в Fortite в режиме Party Royale была показана короткометражка Nineteen Eighty-Fortnite, снятая в стиле знаменитого рекламного ролике «1984» от компании Apple. Этим роликом Epic Games сообщает о желании бороться с монополией Apple в App Store и приглашает всех желающих присоединиться к инициативе.
Студия Epic Games также собирается отстаивать свои интересы в судебном порядке и подала в Федеральный суд Северного округа Калифорнии антимонопольные иски против Apple и Google. В иске к Google содержится интересная информация — Epic Games утверждает, что эта компания воспрепятствовала тому, чтобы игра Fortnite была предустановлена на смартфоны LG и OnePlus. Причём на OnePlus планировалось выпустить эксклюзивную версию Fortnite — с поддержкой 90 FPS. Google не понравилось то, что производителям было предложено загружать эту игру на смартфоны напрямую от Epic Games в обход Play Маркета (в этой версии нет биллинга Google и, как результат, Google не получает комиссионные отчисления с покупки монет).
Ситуация явно неоднозначная, и очевидно, что действия Epic Games не спонтанные, а хорошо спланированы. Компания Apple выпустила официальное заявление по этому поводу.
Студия Epic Games, к сожалению, предприняла шаг, нарушающий правила App Store, применяемые ко всем разработчикам на равных условиях и позволяющие поддерживать безопасную работу магазина. В результате её игра Fortnite была удалена из магазина. Epic добавила в эту игру возможность, которая не была проверена или одобрена Apple; студия преднамеренно нарушила правила App Store относительно внутриигровых покупок. Эти правила применяются к любому разработчику, продающему цифровые товары или сервисы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Я тут больше года никак в суд подать не могу, а они меньше чем за сутки)))
Скоростные ребята)))
Интересно, а это будет считать в суде как аргумент в пользу провокации?!