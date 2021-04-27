





Ни для кого не секрет, что в двух последних поколениях консолей используются по сути обычные APU AMD, то есть связка из x86-процессора и видеокарты в одном чипе. Поэтому не особо удивляет тот факт, что несколько лет назад в продаже появился ПК, являющийся почти что клоном Xbox One: он работал на APU AMD A9-9820 с 8 ядрами и видеокартой Radeon R7 350. И если по процессорной части совпадение с консолью было полным, то вот графика хоть и была основана на той же архитектуре, но все же имела меньше вычислительных блоков.Разумеется, такие APU распаивали на платы и продавали сумрачные китайские инженеры, и теперь они пошли еще дальше и предлагают купить компьютер с тем же процессором, что и в Xbox Series X. Те же 8 ядер и 16 потоков, такая же архитектура Zen 2, аналогично распаянные на плате 16 ГБ GDDR6 памяти — разве что частота чуть выше, 4 ГГц, тогда как в консоли чип работает на 3.6 ГГц.Конечно, официально AMD такой процессор не выпускала, и китайцы назвали его AMD 4700S. Пожалуй, его единственный существенный недостаток — это неработающая интегрированная графика. И, видимо, именно по этой причине такие чипы не попали в консоли: это просто отбраковка с производства. Поэтому продается ПК с таким APU вместе с дискретной видеокартой, роль которой играет базовая AMD RX 550. Разумеется, сравнивать ее с отключенным iGPU не стоит — последний в разы быстрее, да и трассировку лучей поддерживает.Так что большого смысла покупать такой ПК нет: без интегрированной графики AMD 4700S превращается в обычный Ryzen 7 3700X, который можно свободно купить в любом магазине. Единственным интересным моментом такого ПК является 16 ГБ очень быстрой памяти GDDR6 — обычно она используется в видеокартах, и ОЗУ стандарта DDR4 в разы медленнее. В любом случае, будем надеяться, что в будущем китайцы смогут найти полностью рабочие чипы, и тогда можно будет сравнить производительность в играх реальной консоли и максимально схожего с ней ПК.