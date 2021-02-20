Российский разработчик @grishka11 создал неофициальное приложение Clubhouse для Android-смартфонов. По его словам, на это ушёл всего один день.
Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO— Гришка (@grishka11) February 19, 2021
Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом. Приложение Clubhouse официально доступно только на iOS, попасть в соцсеть можно лишь по инвайту от одного из ранее приглашённых пользователей.
Неофициальное приложение называется Houseclub и недоступно в Play Маркете по очевидной причине — владельцы Clubhouse вряд ли одобрят его появление. Его исходники выложены на GitHub, там же доступен собранный APK-файл для установки в обход Play Маркета. Поддерживаются все версии Android, начиная от 7.0 вплоть до 11.
В Houseclub доступны почти все возможности оригинального приложения:
- Регистрация в сервисе (при наличии инвайта)
- Вход в аккаунт по номеру телефона
- Подписка на профили и отписка от них
- Просмотр комнат
- Выход из комнат
- Прослушивание лекций, в том числе в фоновом режиме со свёрнутым приложением и выключенным экраном
- «Подъём руки» для запроса высказаться в комнате
- Редактирование своей биографии
К сожалению, разработчик не смог реализовать некоторые возможности. В частности недоступна отправка инвайтов, создание комнат и модерирование бесед.
Разработчик предупреждает, что в приложении может быть множество багов. Он также просит отнестись с пониманием к примитивному интерфейсу и не собирается его улучшать, поскольку Clubhouse сейчас работает над официальным приложением для Android, и оно наверняка окажется намного лучше. Также стоит учитывать то, что за использование стороннего приложения для доступа в Clubhouse вам запросто может в любой момент прилететь бан.
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