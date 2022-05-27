«Это машина-убийца»: новую Lada Granta оценил российский эксперт



Председатель «Движения автомобилистов» очень резко раскритиковал новую «антикризисную» конфигурацию Lada Granta. Интервью у него взяли сотрудники издания «Говорит Москва».



Согласно источнику, Виктор Похмелкин, председатель российского «Движения автомобилистов» остался крайне недоволен новой конфигурацией Lada Granta. Он назвал автомобиль «машиной-убийцей» и заявил, что выпускать такое в России просто нельзя:



«Извините, это разве современный автомобиль? Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это моё принципиальное мнение. Потому что в таких машинах люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабжённых подушками безопасности. Это статистика, проверенная и доказанная. И во многих странах это узаконено».