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«Это машина-убийца»: новую Lada Granta оценил российский эксперт

Олег

Granta


Председатель «Движения автомобилистов» очень резко раскритиковал новую «антикризисную» конфигурацию Lada Granta. Интервью у него взяли сотрудники издания «Говорит Москва». 

Согласно источнику, Виктор Похмелкин, председатель российского «Движения автомобилистов» остался крайне недоволен новой конфигурацией Lada Granta. Он назвал автомобиль «машиной-убийцей» и заявил, что выпускать такое в России просто нельзя: 
«Извините, это разве современный автомобиль? Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это моё принципиальное мнение. Потому что в таких машинах люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабжённых подушками безопасности. Это статистика, проверенная и доказанная. И во многих странах это узаконено». 
Напомним, что из-за прекращения поставок импортных автозапчастей концерн «АвтоВАЗ» принял решение убрать из своих будущих машин ряд компонентов, в том числе средств обеспечения безопасности пассажиров и водителя. По проекту в новой «Гранте» не будет системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мультимедийной системы, подушек безопасности, ABS и так далее. Экологический класс мотора будет понижен, а руль установят от старой Lada Kalina. 

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Источник:
Говорит Москва
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Комментарии

+92
divull
Вот и я не пойму, в чем сложность в изготовлении подушки?
Что там сложного? Газовый баллон? Мешок надувной?
Сегодня в 09:44
#
Олег Воронин
+2650
Олег Воронин divull
Думаю, дело в электронном блоке управления подушками, а также датчиках столкновения
Сегодня в 09:48
#
tellurian
+3775
tellurian divull
Если есть руки и инструменты с запчастями ничего сложного. Но вот с запчастями проблемы.
Они были иностранные и их запретили поставлять в Россию. Ищут аналоги и обходные пути.
2 часа назад в 10:19
#
Cyberika
+360
Cyberika divull
Одно дело создать — другое тестить в самых разных ситуациях. Это огромное количество времени, автомобилей и других ресурсов. Годы понадобятся, что бы достичь удовлетворительного результата.
Первый аир баг был представлен в 1973. Массово их стали устанавливать в автомобили в начале нулевых. Сам посчитай, сколько понадобится времени что бы создать свой аир баг. И это только аир баг. Надо еще ABS и тысячи мелких деталей, которые в России не создавали никогда.
2 часа назад в 10:41
#
+92
divull Cyberika
То есть у нас с 1973 года до 2022 абсолютно не занимались этим вопросом, так получается? Что мешало??)
час назад в 11:22
#
Руслан
+70
Руслан
А раньше она не была машиной-убийцей? Их вообще надо выпускать теперь просто из цинка, чтоб после аварии дальше завернул и отвез куда надо.
2 часа назад в 10:23
#
+27
Anatoly76
Блин, читаю такие новости обида прямо от сердца идёт!!! Неужели так сложно произвести 100$ долбанные датчики, простой планшет — пусть на ОС Аврора и поставить кнопки на руль??? Блин ребята, мы кичимся супер броней, высокоточным наведением на цель, блин лазерную пушку презентовали на прошлой неделе!!! Блин дайте датчиков чуть-чуть!!!
2 часа назад в 10:29
#
+27
Anatoly76 Anatoly76
Я готов заморочиться с производством датчиков!!! Честное слово сам и за свои готов начать — только у нас нет нормального рынка сбыта… Но холдинги могут ведь наладить производство таких мелочей!
2 часа назад в 10:31
#
Cyberika
+360
Cyberika Anatoly76
А может враньё это все? Ну лазерная пушка и т.д и т.п? И не только...
2 часа назад в 10:49
#
S.T.A.L.K.E.R.
+341
S.T.A.L.K.E.R.
По дорогам целое поколение жигулей самар нив и уазов гоняет каждый день, без этого всего и в ближайшие лет 10-15 они всё равно будут ездить
Что-то никого не волнует данный момент
А тут прям всполошились всё 🤨🤨🤨
2 часа назад в 10:31
#
+27
Anatoly76 S.T.A.L.K.E.R.
За последние 3 месяца 9, 8, 7, 14, 15, Волги и даже один 412 повылазили — вторичка в два раза подскочили!!! Новые вообще в космос улетели!!! Кредиты бешеные и «злые»!!! Вот и вылезли!
Хотя ещё 1-2 года назад они почти исчезли…
2 часа назад в 10:33
#
Cyberika
+360
Cyberika
Когда говорили, что Россия технологически отсталая страна, сверху твердили: мол нет. У нас вещи аналогов, которых нет в мире. Автокритика, которая никогда не существовала в России очень полезная штука. И это только автомобили. Что творится в гражданской авиации и думать страшно.
2 часа назад в 10:45
#