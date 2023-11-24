«Это просто запретить невозможно». Путин высказался о значимости ИИ для россиян

«Человечество начинает новую главу своего существования – это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь», — Владимир Путин.

«ИИ не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником: предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей», — Владимир Путин.

«Убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто запретить невозможно — если мы запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем просто», — Путин.

Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках своего выступления он отметил важность использования ИИ в экономике и социальной сфере страны и привёл несколько примеров применения.Также он подчеркнул рост инвестиций в развитие ИИ. По словам российского лидера, «растущее доверие людей к новой сквозной универсальной и, по сути, революционной технологии» является очень важным фактором.По словам президента, люди стали чаще упрощать «многие повседневные процессы» с помощью внедрения таких технологий. Вдобавок он отметил, что алгоритмы модели генеративных нейросетей уже не просто исполняют определённые команды, но и выступают полноценными партнёрами людей в самых разных областях.Глава государства также поручил сформировать образовательную программу по ИИ для руководителей компаний и органов власти. Более того, Кремль рассмотрит возможность дополнительной господдержкой развития ИИ, но при условии софинансирования ведущими компаниями.В завершении своей речи президент РФ отметил, что ИИ должен быть безопасным в плане конфиденциальности пользовательских данных, а его регулированием нужно заниматься на международном уровне.