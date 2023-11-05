«Это очень бесчеловечно». Азиатская модель в шоке, что её превратили в европейку с помощью нейросетей

«Я надеюсь, что люди поймут, насколько обидно, когда у вас украли вашу работу. Это очень бесчеловечно. То, что делает нас людьми, — это наша способность создавать что-то прекрасное, а превратить эту красоту во что-то, что потенциально может быть уродливым, — это ужасающая мысль», — заявила модель.

Американская модель тайваньского происхождения пожаловалась, что известный модельер загрузил фото с подиума, отредактированное с помощью ИИ до неузнаваемости. Нейросеть сменила азиатскую внешность на более «белую».Шерин Ву рассказала, что дизайнер Майкл Костелло, который работал с Бейонсе, Дженнифер Лопес и Селин Дион, разместил в соцсетях фотографию с недавнего показа мод в Лос-Анджелесе. Однако на ней было изменённое лицо Ву другой этнической принадлежности.Разумеется, Костелло начал отрицать обработку фотографии. Журналистам он вовсе сказал, что этот «фан-арт» ему отправил анонимный источник, но дизайнер «взял на себя ответственность» за его распространение.В свою очередь Ву так и не получила деньги за показ, который проходил во время недели моды Art Hearts в Лос-Анджелесе. Скорее всего, дальнейшие разбирательства будут проходить в суде, поскольку стороны так и не пришли к перемирию.