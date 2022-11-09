Нейросети ИИ

Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра

Олег

В сети появился бот, который при помощи обученной нейросети умеет соединять две картинки или фотографии в одну — результат зачастую непредсказуем. Вот несколько примеров.

Начнем с простого: совместный продукт «ГАЗ» и Mersedes. 

Газельваген

Газельваген


Углубляемся: это кот-батон. 

Кот-батон

Пушистый рыжий котейка, встретивший щуку:

Щукот

Щукот

Снова кот, но теперь с волнистым попугаем: 

Попукот

Попукот

Знаменитый автобус ЛИАЗ в паре с корги:

Коргибус

Коргибус

А вот Шрек и Чебурашка:

Чебурек

Чтобы создать свое изображение, потребуется аккаунт на Discord:
  • Перейдите по ссылке и нажмите на #newbies
  • Отправьте боту параметр /settings и выберите MJ version 4
  • Кликните режим Remix
  • Наберите параметр /imagine и вставьте ссылки на два изображения по очереди, разделив их пробелами.
Бесплатно доступно максимум 20 «прогонов». 

Картинка генерируется примерно 10-15 секунд, и результат зачастую сложно предсказать: какие-то объекты нейросеть объединяет в один предмет, создавая монстров, а другие просто распологает рядом — например, вот историческое фото, как Лев Толстой ждет электричку. 

Лев Метро

Метро

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Молодежь нашла поисковик, который лучше Google и «Яндекса»
Как создавать уникальные картинки в нейросетевом генераторе Stable Diffusion

Рекомендации

Рекомендации

Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay
Wildberries увеличил плату за возврат (и урезал лимиты для бесплатного отказа от товара)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+21
albert217041
GAZELVAGEN примиальный маршрут по городу Сочи. Вполне бы мог существовать.
2 часа назад в 10:50
#
EDD
+102
EDD
Какая то примитивная нейросеть.
2 часа назад в 11:33
#
+340
Geek
Шречебух порадовал ! 🤣🤣🤣🤣👍 Отёкший такой 🤣🤣🤣 бухает видимо😂
48 минут назад
#
Sergey Apple Service Israel .
+44
Sergey Apple Service Israel .
вейзмир 🙄в израиле когда то давно была рекламная компания йогуртов для детейтам на каждй баночке два совершенно разных живых существа совмещали в однок примеру акулу и комара, но так как делали профессионалы, получалось прикольнее
31 минуту назад
#