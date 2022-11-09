Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра

В сети появился бот, который при помощи обученной нейросети умеет соединять две картинки или фотографии в одну — результат зачастую непредсказуем. Вот несколько примеров.



Начнем с простого: совместный продукт «ГАЗ» и Mersedes.

Перейдите по ссылке и нажмите на #newbies

Отправьте боту параметр /settings и выберите MJ version 4

Кликните режим Remix

Наберите параметр /imagine и вставьте ссылки на два изображения по очереди, разделив их пробелами.

Углубляемся: это кот-батон.Пушистый рыжий котейка, встретивший щуку:Снова кот, но теперь с волнистым попугаем:Знаменитый автобус ЛИАЗ в паре с корги:А вот Шрек и Чебурашка:Бесплатно доступно максимум 20 «прогонов».Картинка генерируется примерно 10-15 секунд, и результат зачастую сложно предсказать: какие-то объекты нейросеть объединяет в один предмет, создавая монстров, а другие просто распологает рядом — например, вот историческое фото, как Лев Толстой ждет электричку.