Этой осенью нас ждет нечто большее, чем iPhone 16



В продолжение инсайдов о будущей сентябрьской презентации Apple Марк Гурман из Bloomberg раскрыл подробности других новинок этого года. Информацию опубликовали в MacRumors.



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В продолжение инсайдов о будущей сентябрьской презентации Apple Марк Гурман из Bloomberg раскрыл подробности других новинок этого года. Информацию опубликовали в MacRumors.Ранее мы писали , что презентация пройдет 10 сентября 2024 года. На ней мы увидим iPhone 16, Apple Watch X и AirPods 4. По мнению Гурмана, Apple не ограничится этими новинками и чуть позже — ориентировочно в октябре — покажет несколько новых компьютеров.



Согласно источнику, прямо сейчас компания вовсю тестирует четыре модели Mac с чипами Silicon M4, причем все они имеют по 16 либо 32 Гб оперативной памяти. Гурман не упоминает вариации M4 Pro или M4 Max, поэтому неизвестно, будут ли разогнанные чипы представлены осенью или отложатся до весны. Ожидается, что в октябре мы можем увидеть Mac mini M4 в новом тонком корпусе, а также обновленный MacBook Pro 14 дюймов, каждый в двух вариациях.