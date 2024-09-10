Еврокомиссия наказала Apple на 13 млрд евро из-за налоговых махинаций

Фархад
Apple

Суд Европейского союза вынес окончательное решение относительно постановления Еврокомиссии от 2016 года, в котором регулятор доказал, что Apple получала незаконные налоговые льготы в Ирландии в период с 1991 по 2014 год. Общая сумма составила 13 млрд евро.

Споры продолжались несколько лет, поскольку в 2020 году Суд общей юрисдикции Европейского союза отменил решение Еврокомиссии. Тогда регулятор постановил, что Комиссия привела недостаточное количество аргументов, подтверждающих факт налоговых махинаций Apple в Ирландии. Однако представители Еврокомиссии подали апелляцию и отменили решение Суда общей юрисдикции.

Изначально правительство Ирландии поддерживало Apple в попытках обжаловать решение, но сегодня оно заявило, что «уважает» выводы суда и обязательно взыщет с компании 13 млрд евро.

Apple уже заявила, что готова выплатить этот штраф до конца сентября.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1776
tellurian
Там и гугл проиграл. Он тоже несколько миллиардов выплатит. Так ЕС мстит Американским компаниям.
Сегодня в 17:33
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+57
Gntlmn Mthfcng tellurian
Ну правильно, пусть платят, а то совсем офигели со микро ставкой
Сегодня в 18:30
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