Еврокомиссия наказала Apple на 13 млрд евро из-за налоговых махинаций

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Суд Европейского союза вынес окончательное решение относительно постановления Еврокомиссии от 2016 года, в котором регулятор доказал, что Apple получала незаконные налоговые льготы в Ирландии в период с 1991 по 2014 год. Общая сумма составила 13 млрд евро.Споры продолжались несколько лет, поскольку в 2020 году Суд общей юрисдикции Европейского союза отменил решение Еврокомиссии. Тогда регулятор постановил, что Комиссия привела недостаточное количество аргументов, подтверждающих факт налоговых махинаций Apple в Ирландии. Однако представители Еврокомиссии подали апелляцию и отменили решение Суда общей юрисдикции.Изначально правительство Ирландии поддерживало Apple в попытках обжаловать решение, но сегодня оно заявило, что «уважает» выводы суда и обязательно взыщет с компании 13 млрд евро.Apple уже заявила, что готова выплатить этот штраф до конца сентября.