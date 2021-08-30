



Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) выдала компании Apple предписание об устранении нарушений. Ведомство нашло эти нарушения в правилах, установленных в App Store для разработчиков приложений.



В ФАС считают, что пункт 3.1 документа App Store Review Guidelines нарушает требования российского антимонопольного законодательства. Apple вынуждает разработчиков проводить все транзакции в приложениях через биллинговую систему, встроенную в App Store, забирая себе 15% или 30% комиссионных с каждой транзакции.



Apple запрещает встраивать в приложения конкурирующие системы оплаты, а также информировать пользователей об иных способах покупок контента и оформления платных подписок (например, на сайте разработчика). Приложения, в которых нарушается данное требование (яркий пример — игра Fortnite), не допускаются в App Store или удаляются из магазина, а при грубых и неоднократных нарушениях может быть удалён аккаунт разработчика вместе со всеми его приложениями.



ФАС требует от Apple внести изменения в правила App Store и перестать ограничивать разработчиков в способах приёма оплаты и информировании пользователей о возможности вносить оплату иными способами в обход встроенного биллинга. Ведомство установило срок, в течение которого компании необходимо устранить нарушения — не позднее 30 сентября 2021 года.



ФАС и ранее обвиняла Apple в нарушении антимонопольного законодательства. По делу, которое было возбуждено по жалобе «Лаборатории Касперского» из-за недопущения в App Store приложений для родительского контроля, в апреле 2021 года Apple была оштрафована на 906 299 392,16 руб. (более 12 миллионов долларов США). Apple пыталась оспорить штраф в суде, но неуспешно.







