Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Apple на 906 299 392,16 руб. (более 12 миллионов долларов США). Сообщается, что штраф наложен за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Дело было инициировано по обращению «Лаборатории Касперского», которая в августе 2019 года пожаловалась ведомству на ограничения работы приложений для родительского контроля в iOS.
Помимо выплаты штрафа, на Apple возложена обязанность изменить правила в App Store для российских разработчиков, убрав пункт о возможности удаления приложений по любой причине, даже если те соответствуют всем требованиям.
Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».Apple собирается обжаловать этот штраф и другие требования ФАС в судебном порядке. Предписание приостановлено до решения суда.
Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.
Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.
Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.
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