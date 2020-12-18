Российским пользователям флагманских смартфонов Huawei стало доступно обновление EMUI 11. Оно прилетает по Wi-Fi на следующие модели: P40, P40 Pro, P40 Pro + и Mate 30 Pro.
Стабильная версия прошивки EMUI 11 для этих устройств носит номер 11.0.0.151, её размер составляет 2,37 ГБ. Проверить наличие апдейта можно в системных настройках, но даже если вы это не сделаете, смартфон самостоятельно обнаружит его через какое-то время и установит в фоновом режиме. При установке обновления сохраняются все настройки, приложения и пользовательские данные.
Оболочка EMUI 11 основана на Android 11 и получила большинство возможностей, реализованных в этом обновлении ОС от Google, а также фирменные надстройки и приложения Huawei. Сервисы Google не встроены туда, поскольку Huawei по-прежнему находится в чёрном списке Министерства торговли США и не может лицензировать продукты у американских компаний. EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), многооконный режим Multi-Screen Collaboration с поддержкой мышки и клавиатуры, синхронное редактирование заметок с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов.
На этой неделе Huawei выпустила собственную операционную систему для мобильных устройств. Бета-версия HarmonyOS 2.0 доступна обладателям смартфонов P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и планшета MatePad Pro.
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