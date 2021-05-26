Компания Apple открыла новую вакансию. Она ищет в свой главный офис менеджера по развитию бизнеса с опытом работы в финансовой сфере и на рынке криптовалют и блокчейна. Этот сотрудник должен будет возглавить направление по альтернативным платежам и партнёрству.
Apple конкретизирует требования к соискателям: опыт работы в финансовой сфере не менее десяти лет и не менее пяти лет взаимодействия с криптовалютными проектами и альтернативными поставщиками платежей (цифровые кошельки, платёжные системы, блокчейн и т. п.) Кроме того, кандидат на эту должность должен обладать познаниями о юридическом регулировании криптовалют и альтернативных платёжных систем, а также разбираться в бухгалтерских тонкостях при проведении таких расчётов.
Apple указывает, что предпочтение будет отдано кандидату, который умеет находить нестандартные способы решения задач, обладает высокими коммуникативными навыками, радуется жизни, готов помогать коллегам и хорошо знаком с различными продуктами компании.
Сотрудник на этой должности будет развивать направления, связанные с криптовалютами и альтернативными платёжными системами, а также будет формировать платформу для взаимодействия со стратегическими партнёрами. Когда завершится пандемия коронавируса, 75% времени он будет проводить в Apple Park, а 25% в командировках.
Как думаете, Apple всерьёз займётся рынком криптовалют или это изначально «мёртвое» направление?
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Крупные компании используют крипту для увода денег из под налогов.
Рынок конечно интересный, но очень рискованный и криминальный.