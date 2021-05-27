Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало интересную разработку Apple. Компания из Купертино получила патент на физическую клавиатуру для iPhone.
На чертеже она напоминает Magic Keyboard для iPad. Смартфон крепится к ней на магните, сама клавиатура также выполняет функцию кейса. Это такой чехол-книжка.
Важно понимать, что это всего лишь патент, и далеко не факт, что Apple выпустит физическую клавиатуру для iPhone. Однако интересно, для чего такой аксессуар мог бы пригодиться. Видимо, это возможность набирать длинный текст, не доставая ноутбук или планшет.
Ранее в сети появился странный концепт iPhone 14. По нему, смартфон получил L-образный дисплей на задней стороне смартфона, на котором будет выводиться основная информация, такая как заряд подключенных устройств и расположение метки AirTag.
А вот параметры корпусов iPhone 13 и 13 Pro. Относительно актуального поколения они увеличатся. Apple сделает это, чтобы поставить тыльные камеры большего размера.
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Но идея завораживает в любом случае ))