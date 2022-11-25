Foxconn договорилась с протестующими работниками завода по сборке iPhone

Крупнейший партнёр Apple, Foxconn, признал допущенную «техническую ошибку», в результате которой работники на сборочных линиях iPhone получали меньше денег, чем им обещали.
Ранее на этой неделе мы рассказывали, что рабочие крупнейшего в мире завода по производству iPhone в Чжэнчжоу начали протестовать против тяжёлых условий труда, отсутствия еды в кампусе и своевременной оплаты.
Теперь компания обязалась выплатить все обещанные деньги тем, кто остался, а также предложила бонусы в размере 10 000 юаней ($1400) новым сотрудникам, которые решили уйти с завода на фоне протестов.
Кроме того, Apple отправила команду специалистов на завод Foxconn, чтобы изучить ситуацию и «обеспечить решение проблем её сотрудников».