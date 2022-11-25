Apple Foxconn

Foxconn договорилась с протестующими работниками завода по сборке iPhone

Фархад

Apple Foxconn

Крупнейший партнёр Apple, Foxconn, признал допущенную «техническую ошибку», в результате которой работники на сборочных линиях iPhone получали меньше денег, чем им обещали.

Ранее на этой неделе мы рассказывали, что рабочие крупнейшего в мире завода по производству iPhone в Чжэнчжоу начали протестовать против тяжёлых условий труда, отсутствия еды в кампусе и своевременной оплаты.

Теперь компания обязалась выплатить все обещанные деньги тем, кто остался, а также предложила бонусы в размере 10 000 юаней ($1400) новым сотрудникам, которые решили уйти с завода на фоне протестов.

Кроме того, Apple отправила команду специалистов на завод Foxconn, чтобы изучить ситуацию и «обеспечить решение проблем её сотрудников».

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4066
Gabriel
Китайцы прекрасный народ, побухтели, побухтели и кто куда, кто свалил, кто на завод обратно.
Были бы индусы сожгли бы нахрен весь завод и окрестности.
час назад в 19:13
#
+523
jkttim Gabriel
Ну китайцы не такие дураки, чтобы отгрызать руку, которая их кормит.
53 минуты назад
#
+4066
Gabriel jkttim
Эти руки кормят только себя.
Надо четко понимать что это Эппл зависит от Китая , а не наоборот.
26 минут назад
#
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