Apple iPhone

Сборка iPhone временно приостановлена. Все рабочие крупнейшего завода Foxconn вышли на протест

Фархад

Foxconn_protest

Сегодня, 23 ноября, на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в китайском городе Чжэнчжоу вспыхнули беспорядки.

В сети появились видеоролики с сотнями рабочих Foxconn, которые протестуют против плохих условий труда.


Сотрудники завода жалуются на отсутствие еды в условиях «замкнутого цикла производства» и на задержки в оплате. Части из протестующих также не выплатили обещанные бонусы.

Завод в Чжэнчжоу является крупнейшим предприятием Foxconn по сборке iPhone, на котором работает около 200 000 человек. Как известно, этот поставщик отвечает за сборку около 70% всех продаваемых в мире смартфонов Apple.

Аналитик считают, что протесты на заводе в Чжэнчжоу и прочие ограничения, связанные с карантином в Китае, могут привести к сокращению производства ‌‌iPhone‌‌ на целых 30% в этом году.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4079
Gabriel
Я думаю что поклонники компании Эппл с радостью заменят рабочих на сборке айфонов, причём бесплатно.)
Есть желающие?)
час назад в 22:50
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tellurian
+4743
tellurian
Что-то Китайцы лютуют. Какой смысл?
час назад в 23:01
#
kardigan
+2892
kardigan
Заперли работяг и кормят Дошираком? З/п то хотя бы платят?
24 минуты назад
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