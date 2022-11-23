Сборка iPhone временно приостановлена. Все рабочие крупнейшего завода Foxconn вышли на протест

Сегодня, 23 ноября, на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в китайском городе Чжэнчжоу вспыхнули беспорядки.В сети появились видеоролики с сотнями рабочих Foxconn, которые протестуют против плохих условий труда.Сотрудники завода жалуются на отсутствие еды в условиях «замкнутого цикла производства» и на задержки в оплате. Части из протестующих также не выплатили обещанные бонусы.Завод в Чжэнчжоу является крупнейшим предприятием Foxconn по сборке iPhone, на котором работает около 200 000 человек. Как известно, этот поставщик отвечает за сборку около 70% всех продаваемых в мире смартфонов Apple.Аналитик считают, что протесты на заводе в Чжэнчжоу и прочие ограничения, связанные с карантином в Китае, могут привести к сокращению производства ‌‌iPhone‌‌ на целых 30% в этом году.