



Компания Oppo рассказала о своей разработке Zero-Power Communication. Эта технология позволит избавить гаджеты умного дома от питания с помощью аккумуляторов или сетевых адаптеров, они смогут получать энергию буквально по воздуху — от радиосигналов.



Сейчас Oppo разрабатывает приёмник, который сможет преобразовывать «мусорные» волны от Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, радио, телевидения и другого излучения в полезную энергию, направляя её на питание гаджета. К сожалению, выжать большую мощность из этих волн нельзя, поэтому не получится запитать ими ресурсоёмкую электронику, вроде смартфонов, телевизоров и, тем более, компьютеров.



Технология Zero-Power Communication разрабатывается с прицелом на использование с сетями 5G (а в дальнейшем и 6G). Смысл разработки заключается в том числе в более эффективном потреблении электричества, ведь гаджеты смогут питаться от энергии, которая сейчас расходуется понапрасну, и это не повлияет на счёт, выставляемый поставщиком электроэнергии. Кроме того, увеличится надёжность таких гаджетов, ведь у них не выйдет из строя аккумулятор (потому что его нет), не перегорит блок питания, и им не страшны перебои и перепады тока в электросети. Oppo планирует завершить разработку этой технологии приблизительно в срок от 3 до 5 лет.







