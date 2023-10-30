Где смотреть октябрьскую презентации Apple «Ужасающе быстро» на русском языке

В ночь на 31 октября компания Apple проведёт свой второй осенний ивент, посвящённый новым продуктам. Основное внимание будет уделено компьютерам Mac, поскольку производитель уже затизерил иконку Finder в приглашении, но этим мероприятие не ограничится.
Где смотреть?Презентацию под слоганом «Scary Fast» или «Ужасающе быстро» будут транслировать в записи в 03:00 по московскому времени. Вот где её можно смотреть:
- На официальном сайте Apple;
- На официальном YouTube-канале Apple;
- В приложении Apple TV на приставках и смарт-ТВ.
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Для более комфортного просмотра с русской озвучкой вам понадобится Яндекс Браузер. После установки приложения откройте YouTube-канал Apple с трансляцией и нажмите на кнопку «Включить» на жёлтой плашке сверху.
Ожидается, что на этом мероприятии Apple представит обновлённый iPad mini, 24-дюймовый iMac с чипом M3, аксессуары с портами USB-C вместо Lightning, а также 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro на M3 Pro и M3 Max.