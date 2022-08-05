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«Яндекс» создал синхронный перевод прямых трансляций. Конференцию Apple можно будет смотреть с русской озвучкой

Артем
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В «Яндекс браузере» стал доступен синхронный перевод трансляций. В технологии задействовано три нейронных сети.

Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса». Благодаря нововведению, трансляции не имеющие перевода на русский язык, будут сопровождаться закадровым голосом. Технология перевода осуществляется благодаря работе сразу трех нейронных сетей. Первая — распределяет аудио и преобразует его в текст. Вторая — распознает пол человека на видео. Третья отвечает за пунктуацию и определяет части, которые содержат законченную мысль. Полученные данные синтезируются на русском языке.

Руководитель приложения «Яндекс» поделился дальнейшими планами:

«Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Перевод трансляций уже можно запустить на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие».


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