Apple удивит всех новым iPad Mini на сегодняшней презентации «Scary Fast»
Фархад Усманов —
В преддверии своего мероприятия по запуску новых устройств, компания Apple внесла несколько новых продуктов в базу китайского регулятора 3C. Судя по всему, сегодня нас ждут не только новые Mac, но и iPad.
Портал MacRumors обнаружил в базе 3C информацию об аккумуляторах для новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, клавиатуры Magic Keyboard, а также для iPad mini. Стоит отметить, что эти идентификаторы уже существовали в базе регулятора с 2021 года, но на прошлой неделе Apple их обновила, указав дату выпуска октябрь 2023 года. То есть батареи в новых устройствах будут полностью идентичны текущим.
Повторная регистрация аккумуляторов напрямую указывает на релиз новых продуктов. То же самое было в прошлом месяце, когда Apple выпустила Apple Watch Series 9, заранее обновив информацию о батареи Apple Watch Series 8.
Ожидается, что уже сегодня ночью Apple представит обновлённый iPad mini, 24-дюймовый iMac с чипом M3, аксессуары с портами USB-C вместо Lightning, а также 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro на M3 Pro и M3 Max.
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