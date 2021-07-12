Samsung готовит две новые модели Galaxy Fold — их официальные спецификации попали в сеть. Об утечке рассказал ресурс MyFixGuide со ссылкой на базу сертификации TENAA, а также инсайдер Эван Бласс.
Согласно информации из государственной базы Китая, Samsung зарегистрировала две модели будущих гибких устройств. Galaxy
Z Fold 3 занесен в реестр под модельным номером SM-F9260. Его толщина указана как 6,4 мм, что несколько тоньше предыдущей модели. Доработанный шарнир должен смыкать две половинки более плотно и не оставлять между ними зазора. Габариты девайса — 128,1 х 158,2 мм. Он получит дисплей с диагональю 6,2 дюйма — в сертификате не указано, какой именно это экран, но, судя по размерам, он наружний (внешний). Емкость аккумулятора составит 4500 mAh.
Издание отмечает, что Galaxy Z Fold 3 получит подэкранную фронтальную камеру — она расположится под внутренним сгибаемым дисплеем. Что касается «железа»: Snapdragon 888 и 12 Гб оперативной памяти подтверждают статус фламанского устройства. Ожидается, что оба дисплея получат возможность обновления изображения с частотой 120 Гц. Инсайдеры заявляют о поддержке «умного» пера S Pen — при этом оно даже может входить в комплект смартфона.
Помимо этого, сертификат выдан и для Galaxy Z Flip 2 с номером модели SM-F7110. Однако никаких подробностей о нём почему-то не указано. Инсайдер Эван Бласс пролил свет на эту модель и предоставил её рендеры — на них можно увидеть будущее устройство. Релиз Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 ожидается в один и тот же день — предположительно, 11 августа.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: