Samsung начала рассылать известным инсайдерам требования удалить фотографии будущих девайсов под предлогов авторских прав. Об этом сообщают зарубежные СМИ, например, AndroidAutority и MyDrivers.
Похоже, Samsung посчитала, что ранние утечки её продуктов наносят ей финансовый или репутационный ущерб, поскольку компания развернула масштабную войну с инсайдерами. Многие известные аналитики получили от корейцев письма и сообщения с требованием удалить со своих страниц в соцсетях все визуальные материалы, которые содержат будущие устройства Samsung.
Сами инсайдеры уточняют, что компания преследует именно первоисточники утечек, но пока не трогает крупные СМИ, которые просто перепечатывают эту информацию. Известные инсайдеры, такие, как Эван Бласс и Макс Джамбор, уже сообщили, что удалят изображения устройств Samsung со своих страничек в ближайшие несколько дней — такая скорость реакции свидетельствует о серьезности намерений корейской компании.
К слову, соответствующие предупреждения получили и поставщики запчастей для компании — очевидно, что корейцы намерены пресечь утечки с самого истока. Сама Samsung пока не ответила на запросы СМИ о борьбе с инсайдами.
Ранее Apple также заявляла, что будет активно бороться с утечками информации.
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