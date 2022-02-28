Международная площадка для программистов GitHub рассматривает вариант отключения российских разработчиков от своих ресурсов. Об этом сообщают несколько российских СМИ, в том числе «Коммерсантъ».
GitHub — это международная платформа, на которой размещен исходный код для программных продуктов. В основном там размещается открытый исходный код, на котором работает подавляющее большинство приложений и софта всего мира, в том числе и российского.
Из-за текущих событий в Украине GitHub рассматривает возможность отключения российского программного обеспечения от своих исходников. Это означает как невозможность создания новых приложений и ПО для различной техники, так и потеря поддержки уже существующих российских программных продуктов. Лицензионное соглашение на использование исходников с GitHub включает в себя запрет на работу с кодом странам, находящимся под санкциями.
Теоретически открытый исходный код потому и называется открытым, что его может использовать любой разработчик для создания собственного ПО. Однако он имеет права делать это только в рамках лицензионного соглашения.
Последствия отключения страны от GitHub будут довольно тяжелыми. Мы рискуем потерять не только приложения в привычном нам виде — вроде навигатора, заказа еды или браузера. Невозможным станет написание ПО для сложной техники, от медицинской до банковской. Российским разработчикам придется либо искать обходные пути для доступа к GitHub, либо создавать собственный исходный код, что малореализуемо в текущих условиях.
Ранее мы рассказали, чем грозит отключение России от системы SWIFT.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: