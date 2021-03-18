Телеграм-бот «Глаз Бога», позволявший по номеру телефона или ссылке на аккаунт в соцсети получать информацию о гражданах РФ, формально обелил свою деятельность. Теперь он состоит в реестре Роскомнадзора как поисковик, а управляет им ООО «ОНЛАЙН АДЭР» (хотя на его сайте указан ИП Антипов Евгений Вячеславович).
«Глаз Бога» изменит принцип работы и будет предоставлять услуги только тем субъектам, которым это разрешено законодательством:
СМИ и журналисты, так называемые стороны по договорам — то есть граждане и организации или их представители заключающие или заключившие между собой договоры, очевидцы событий прямо влияющих на жизненно важные обстоятельства субъектов персональных данных — к примеру, очевидцы ДТП или преступлений, сотрудники кредитных организаций, сотрудники органов правопорядка.«Глаз Бога» ссылается на то, что собирает и выдаёт только общедоступные данные или такие данные, которые пользователь разрешил передавать третьим лицам. Как правило, люди предоставляют такое согласие при заключении договора на обслуживание в различных организациях, по базам которых ищет сервис.
Результат работы сервиса может быть достигнут и альтернативными путями — единичными запросами в каждый банк данных и ручной консолидацией информации, полученной по результатам таких запросов. Таким образом, сервис является оператором персональных данных только в отношении тех данных, которые получает непосредственно от пользователя сервиса, но не в отношении тех данных, которые им найдены в результате запроса. Сервис предоставляется в использование на основании лицензионного договора на условиях простой (неисключительной) лицензии. Это означает, что сам оператор сервиса не оказывает никаких информационных услуг и не занимается сбором информации для пользователей, а лишь предоставляет сервис как программное обеспечение. Ближайшим аналогом является лицензионное соглашение поисковой системы «Яндекс».На прошлой неделе Роскомнадзор добился от Telegram блокировки ботов, раскрывающих личные данные россиян, в том числе «Глаз Бога». Юристы, нанятые владельцами этого бота, направили в Роскомнадзор письмо с просьбой дать комментарии в отношении некоторых аспектов законодательства — таких, как установление и проверка обстоятельств жизненной важности и прочих, чтобы в дальнейшем учесть различные нюансы в работе сервиса. Роскомнадзор должен дать оценку деятельности «Глаза Бога» и пояснить, соответствует ли она российскому законодательству.
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