Сервису по пробиву личных данных россиян «Глаз Бога» не удалось легализоваться, несмотря на все старания. Роскомнадзор по-прежнему считает, что он работает незаконно и подал иск к основателю сервиса с требованием блокировки.
Иск подан в Мосгорсуд, ответчиком выступает ИП Антипов Евгений Вячеславович, который указан в качестве владельца «Глаза Бога» на сайте проекта. Первое заседание суда состоится 1 июля.
Роскомнадзор указал в иске, что «Глаз Бога» нарушает право россиян на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну. Решение о блокировке станет должно стать основанием для включения сервиса в нарушителей прав субъектов персональных данных и его блокировке на территории РФ.
«Глаз Бога» работает автоматизированно как бот в Telegram и позволяет за деньги получать различную информацию о гражданах РФ. Создатели бота утверждают, что вся информация была собрана из открытых источников (включая соцсети, сайт Avito и различных баз данных, в том числе государственных) и при желании её можно найти самостоятельно, но это потребует гораздо больше времени и денежных затрат.
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Должно быть так, наверное:
Решение о блокировке станет основанием для включения сервиса в перечень нарушителей прав субъектов персональных данных и его блокировке на территории РФ.