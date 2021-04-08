В Москве полиция задержала администратора телеграм-бота «Глаз Бога». Как сообщил адвокат, его увезли на полицейской машине в неизвестном направлении после проведения обыска в его квартире.
«Глаз Бога» — один из крупнейших телеграм-ботов по пробиву личных данных россиян. Он позволяет узнать информацию о гражданине по ссылке на аккаунт в соцсети, номеру телефона, адресу электронной почты, адресу регистрации, автомобильному номеру или фотографии.
Обыску и задержанию администратора «Глаза Бога» предшествовало несколько резонансных событий. Бот работал относительно незаметно и не привлекал ненужного внимания до того момента, пока Роскомнадзор не потребовал от руководства Telegram заблокировать все подобные проекты. «Глаза Бога» был заблокирован, однако затем его владельцы наняли юриста, который потребовал от Роскомнадзора объяснений обоснованности блокировки. Одновременно с этим «Глаза Бога» формально легализовал свою деятельность: стал оказывать услуги от имени ИП и только тем, для кого якобы по закону предусмотрен доступ к личным данным граждан РФ (например, журналистам). Правда, корректность сведений, предоставляемых пользователями, никак не проверялась. Бот также начал принимать оплату банковскими картами, хотя до этого платёжные шлюзы отключили его от своих систем.
Владельцы «Глаза Бога» подчёркивали, что принцип работы бота ничем не отличается от поисковых систем, вроде «Яндекса». В выдаче якобы присутствует информация из открытых источников, только она структурирована и представлена в удобном виде. Ту же самую информацию будто бы можно получить по официальным запросам в различные организации, но это займёт гораздо больше времени и выйдет намного дороже. Пробив гражданина через «Глаза Бога» стоит от 5 рублей и дороже в зависимости от полноты информации. После оформления платной подписки можно пробивать неограниченное количество лиц.
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