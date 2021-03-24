Глаз Бога

Телеграм-бот «Глаз Бога» возобновил свою работу. Он был заблокирован администрацией Telegram по требованию Роскомнадзора, но недавно «легализовался», и теперь претензий к нему вроде бы быть не должно.

«Глаз Бога» — один из ботов по пробиву личных данных россиян. Он позволяет узнать информацию о гражданине по ссылке на аккаунт в сецтести, номеру телефона, адресу электронной почты, адресу регистрации, автомобильному номеру или фотографии.

При регистрации в «Глазе Бога» теперь требуется указать номер телефон, бот авторизовывает пользователя через аккаунт Telegram. Также нужно выбрать тип пользователя, которому предоставляется возможность работы с личными данными граждан по запросу (например, журналист), причём корректность этих сведений никак не проверяется.

Глаз Бога

«Глаз Бога» также изменил способ монетизации. Бесплатных услуг теперь нет, можно купить разовый пробив за 5 рублей или оформить подписку для постоянного пользования, причём оплата принимается с банковских карт, платёжных сервисов, электронных кошельков и криптовалютой.



Владельцы «Глаза Бога» утверждают, что бот работает исключительно как поисковая система, все данные о гражданах берутся из открытых источников, предоставляются быстро и в удобоваримом виде. Те же самые данные якобы можно получить по официальным запросам в различных организациях, но на это уйдёт гораздо больше времени.


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