Телеграм-бот «Глаз Бога» возобновил свою работу. Он был заблокирован администрацией Telegram по требованию Роскомнадзора, но недавно «легализовался», и теперь претензий к нему вроде бы быть не должно.
«Глаз Бога» — один из ботов по пробиву личных данных россиян. Он позволяет узнать информацию о гражданине по ссылке на аккаунт в сецтести, номеру телефона, адресу электронной почты, адресу регистрации, автомобильному номеру или фотографии.
При регистрации в «Глазе Бога» теперь требуется указать номер телефон, бот авторизовывает пользователя через аккаунт Telegram. Также нужно выбрать тип пользователя, которому предоставляется возможность работы с личными данными граждан по запросу (например, журналист), причём корректность этих сведений никак не проверяется.
«Глаз Бога» также изменил способ монетизации. Бесплатных услуг теперь нет, можно купить разовый пробив за 5 рублей или оформить подписку для постоянного пользования, причём оплата принимается с банковских карт, платёжных сервисов, электронных кошельков и криптовалютой.
Владельцы «Глаза Бога» утверждают, что бот работает исключительно как поисковая система, все данные о гражданах берутся из открытых источников, предоставляются быстро и в удобоваримом виде. Те же самые данные якобы можно получить по официальным запросам в различных организациях, но на это уйдёт гораздо больше времени.
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