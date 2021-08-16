Таганский суд Москвы по иску столичной прокуратуры принял решение о блокировке телеграм-бота «Глаз Бога». На этот раз заблокирован не клон этого проекта, а оригинал.
Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что «Глаз Бога» нарушает право россиян на тайну частной жизни. Ранее по очень странному иску судом было принято решение о блокировке клона «Глаза Бога», причём Роскомнадзор судился с Евгением Антиповым, который формально является владельцем оригинального проекта, но в судебном заседании представитель ведомства пояснил, что никаких претензий к нему нет.
«Глаз Бога» позволяет получать подробную информацию по его ФИО, номеру телефона, номеру автомобиля, ссылкам на профили в соцсетях и прочим установочным данным. Как утверждал Антипов, бот берёт данные только из открытых источников, то есть работает по принципу обычной поисковой системы. Те же самые данные якобы можно собрать самостоятельно, но это займёт гораздо больше времени и выйдет намного дороже. «Глаз Бога» работает по подписке, стоимость которой варьируется в зависимости от срока действия и разнообразия выдаваемых сведений. Антипов также утверждал, что на основе его платформы любой может создать собственный клон «Глаз Бога», поэтому этот бот невозможно заблокировать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru