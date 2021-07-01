Танганский суд в Москве признал незаконным работу телеграм-бота «Глаз Бога» из-за нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Ресурс будет включён в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных Роскомнадзора, после чего должен удалить незаконную информацию или будет заблокирован. С учётом того, что почти вся предоставляемая им информация относится к личным данным, ему с большой долей вероятности предстоит прекратить работу (или пытаться обойти блокировку).
Иск был подан Роскомнадзором, а в качестве ответчика указан ИП Антипов Евгений Вячеславович — администратор и формальный владелец популярного ресурса по пробиву личных данных россиян «Глаз Бога». Однако, как пояснили представители Антипова (а также подтвердил сам суд), судебное решение вынесено не в отношении оригинального ресурса, а его клона. К настоящему «Глазу Бога» у Роскомнадзора претензий нет, поскольку тот соблюдает законодательство о персональных данных.
По всей видимости, Роскомнадзору был нужен формальный ответчик, поскольку суд не принял бы иск без указания лица, нарушившего чужие права. Установить владельца анонимного телеграм-бота, вероятно, не получилось, поэтому в качестве ответчика был указан владелец ресурса с тем же названием, но фактически непричастный к судебному разбирательству.
Мы приходим в процесс, а там говорят, что это не наш бот. На заседании суда РКН сам приносит скриншоты, что этот бот не относится к ресурсу Антипова. Именно этот бот заблокирован. Никаких обязанностей и никакой ответственности к Антипову судебным решением не установлено.
В марте 2021 года Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram блокировки «Глаза Бога» за незаконное распространение личных данных россиян, и уже через несколько дней бот был заблокирован, но запустился по новому адресу. После этого деятельность бота была легализована: у него появился официальный владелец, а данные предоставляются из открытых источников или государственных баз, причём только тем, кто подтвердит, что имеет право на получение этих данных.
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