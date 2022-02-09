Южнокорейские производители автомобилей Hyindai и Kia объявили отзывную кампанию в отношении полумиллиона машин. Пока ремонт не произведен, владельцев попросили парковаться подальше от дома. Об этом рассказали в Reuters.
Согласно официальным заявлениям, компании отзывают несколько моделей авто: Kia Sportage 2014-2016 модельных годов, Kia K900 2016-2018 годов и Hyundai Santa Fe 2016-2018 годов. Оказалось, что эти авто имеют заводской дефект в работе гидравлического электронного блока управления (HECU) системы ABS. В любой момент он может выйти из строя и вызвать короткое замыкание. Расположение уязвимого компонента в кузове авто предполагает возможное возгорание под капотом и дальнейшие непредсказуемые последствия, вплоть до полного сгорания машины или даже взрыва.
Чтобы устранить этот дефект, Hyundai и её «дочка» Kia отзывают 484 тысячи автомобилей указанных выше моделей: из них 126 747 машин Kia и 357 830 брендированы самой Hyundai. На данный момент компания отчиталась о том, что официально зафиксированы 11 сообщений о самовозгорании автомобилей по указанной выше причине. Человеческих жертв пока нет.
Отзывная кампания только началась, и автобренды не успеют моментально обслужить сразу полмиллиона автомобилей. Поэтому, пока владельцы находятся в ожидании ремонта или только собираются сдать свой авто в сервис, Hyundai и Kia рекомендовали парковать их на открытом воздухе и подальше от других машин и зданий. Этот совет касается даже заглушенных авто с выключенным зажиганием.
Ранее мы рассказали, как Tesla доставила покупательнице новенький электрокар без тормозов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: