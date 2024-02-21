Красивое: в WhatsApp появились новые функции форматирования текста

Фархад
васап

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то добавили несколько новых параметров форматирования текста. Это должно поспособствовать более эффективному общению пользователей.

Теперь пользователи зелёного мессенджера теперь могут использовать маркированные и нумерованные списки, кавычки для цитат и встроенный код для выделения и систематизации своих сообщений.

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Эти нововведения доступны в приложении WhatsApp для Android, iOS, macOS и в веб-версии.

Вот какой синтаксис теперь можно использовать в сообщениях:
  • Курсив — чтобы выделить текст курсивом, используйте символ подчеркивания по обе стороны текста: _текст_
  • Жирный шрифт — чтобы выделить текст жирным шрифтом, используйте звездочку по обе стороны текста: *текст*
  • Зачеркнутый текст — чтобы зачеркнуть текст, используйте символ тильды по обе стороны текста: ~текст~
  • Моноширинный шрифт — чтобы выделить текст моноширинным шрифтом, используйте три обратных апострофа по обе стороны текста: ```текст```
  • Маркированный список — чтобы добавить в сообщение маркированный список, поставьте звездочку или дефис и пробел перед каждым словом или предложением: * текст или - текст
  • Нумерованный список — чтобы добавить в сообщение нумерованный список, поставьте номер, точку и пробел перед каждой строкой текста: 1. Текст 2. Текст
  • Цитирование — чтобы добавить в сообщение цитату, поставьте угловую скобку и пробел перед текстом: > текст
  • Встроенный код — чтобы добавить в сообщение встроенный код, поставьте обратный штрих с обеих сторон сообщения: `текст`
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+13
Valera99
С подключением )
час назад в 22:09
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