Красивое: в WhatsApp появились новые функции форматирования текста

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Курсив — чтобы выделить текст курсивом, используйте символ подчеркивания по обе стороны текста: _текст_

Жирный шрифт — чтобы выделить текст жирным шрифтом, используйте звездочку по обе стороны текста: *текст*

Зачеркнутый текст — чтобы зачеркнуть текст, используйте символ тильды по обе стороны текста: ~текст~

Моноширинный шрифт — чтобы выделить текст моноширинным шрифтом, используйте три обратных апострофа по обе стороны текста: ```текст```

Маркированный список — чтобы добавить в сообщение маркированный список, поставьте звездочку или дефис и пробел перед каждым словом или предложением: * текст или - текст

Нумерованный список — чтобы добавить в сообщение нумерованный список, поставьте номер, точку и пробел перед каждой строкой текста: 1. Текст 2. Текст

Цитирование — чтобы добавить в сообщение цитату, поставьте угловую скобку и пробел перед текстом: > текст

Встроенный код — чтобы добавить в сообщение встроенный код, поставьте обратный штрих с обеих сторон сообщения: `текст`

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то добавили несколько новых параметров форматирования текста. Это должно поспособствовать более эффективному общению пользователей.Теперь пользователи зелёного мессенджера теперь могут использовать маркированные и нумерованные списки, кавычки для цитат и встроенный код для выделения и систематизации своих сообщений.Эти нововведения доступны в приложении WhatsApp для Android, iOS, macOS и в веб-версии.Вот какой синтаксис теперь можно использовать в сообщениях: