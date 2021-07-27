Google обновила в Play Market свое фирменное приложение для миграции с iOS на Android. Подробности апдейта раскрыл ресурс 9to5Mac.
Главной особенностью обновления стала поддержка чатов WhatsApp. Ранее пользователи мессенджера никаким образом не могли перенести историю своих переписок между платформами, так как резервная копия чатов хранится в совершенно разных облачных хранилищах — в Google Drive в случае с Android и в iCloud Drive в случае с iOS. Эти облака никак не обмениваются данными между собой.
Однако теперь всё стало гораздо проще. Если вы решили перейти с iPhone на Android-смартфон, вы сможете запросто перенести и чаты WhatsApp. Всё, что потребуется сделать — это выбрать соответствующий пункт в приложении для миграции. Девайс сформирует QR-код, который нужно отсканировать камерой второго устройства. Во время переноса чатов нужно поддерживать оба устройства во включенном и разблокированном состоянии.
Стоит отметить, что новая возможность переноса истории переписок WhatsApp пока что появилась только в отдельном приложении для миграции. Android оснащен этим инструментом по умолчанию, однако миграция WhatsApp в нём появится только когда сам мессенджер закончит работу над очередным обновлением.
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