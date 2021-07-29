Google объявила об изменениях в правилах работы своего фирменного магазина приложений Play Store. Сообщение опубликовано на сайте googleblog.com.
Согласно обновленной политике, компания собирается проредить список приложений, размещенных в магазине. Это коснется малопопулярного софта, а также разработчиков, которые редко обнволяют свои приложения. Например, если разработчик более 90 дней не заходил в свой аккаунт — он будет закрыт и аннулирован. Кроме того, учетные записи с приложениями, которые за три месяца были скачаны менее 1000 раз, тоже могут быть закрыты. То же касается и встроенных покупок — если они предусмотрены разработчиком.
Новые правила Google объясняет стремлением к большей безопасности Play Market. По её словам, безопасным может быть только тот софт, который регулярно обновляется разработчиками. Кроме того, аккаунты, которые долгое время находятся в неактивном состоянии, могут быть взломаны и использованы для публикации сомнительных, фишинговых или зараженных вирусами приложений.
Пока непонятно, как Google будет обходиться с софтом, который априори не требует постоянных апдейтов — это могут быть специализированные утилиты, или даже очень простые приложения для решения повседневных задач. Очевидно, что многим разработчикам придется пересмотреть методы своей работы в Google Play Store.
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