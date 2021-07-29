WhatsApp


WhatsApp доработал архивацию чатов, которые не нужны пользователю. Об этом рассказал ресурс Engadget.

Речь идет о функции, которая позволяет просто спрятать чаты или группы, которые не интересны пользователю, но выйти из которых он не может — например, его добавил туда кто-то из родных. Ранее WhatsApp позволил скрывать такие чаты в архив, но пользы от этой возможности было немного — как только в архивированный чат приходило новое сообщение, он снова появлялся в списке активных чатов.

Теперь мессенджер доработал эту функцию. Согласно официальной информации, теперь пользователь по своему желанию может навсегда отключить звук для ненужного чата и поместить его в архив — чат больше не даст о себе знать, пока сам юзер не вернет его в список активных. Это очень олезное нововведение, так как ранее функция архивации чатов попросту не имела смысла.

Напомним, что Telegram предоставляет полноценное архивирование чатов по умолчанию. Однако не всё так гладко — ранее 19-летнего россиянина осудили за его сообщения в Telegram. Этот случай заставил некоторых усомниться в том, что мессенджер не сотрудничает с властями.

Ранее мы рассказали об опасном баге зашифрованного мессенджера Signal — в течение полугода он отправлял фотографии из галереи пользователя случайным контактам. 



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Источник:

Engadget Engadget

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