Google ответила на претензии о замедлении YouTube

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Представители сообщили, что не причастны к тормозам и лагам видеосервиса, а неполадки возникают только у пользователей с определенным расширением.
Речь идет об утилитах AdBlock и AdBlock Plus версии 5.17, которая на данный момент является последней. Это действительно так, поскольку в данных расширениях проблема тормозов сохраняется до сих пор и пропадает, если установить блокировщик рекламы от других разработчиков.
В Google пояснили:
«Недавние сообщения о том, что пользователи сталкиваются с задержками загрузки на YouTube, не связаны с нашими усилиями по обнаружению блокировщика рекламы».
Также компания предложила обращаться в справочный центр для устранения неполадок.
Ранее мы рассказывали, что пользователи заподозрили Google в ограничении скорости загрузки видеороликов при использовании AdBlock.