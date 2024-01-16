Google ответила на претензии о замедлении YouTube

Артем
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Фото: Unsplash 

Представители сообщили, что не причастны к тормозам и лагам видеосервиса, а неполадки возникают только у пользователей с определенным расширением.

Речь идет об утилитах AdBlock и AdBlock Plus версии 5.17, которая на данный момент является последней. Это действительно так, поскольку в данных расширениях проблема тормозов сохраняется до сих пор и пропадает, если установить блокировщик рекламы от других разработчиков. 

В Google пояснили: 

«Недавние сообщения о том, что пользователи сталкиваются с задержками загрузки на YouTube, не связаны с нашими усилиями по обнаружению блокировщика рекламы».

Также компания предложила обращаться в справочный центр для устранения неполадок.

Ранее мы рассказывали, что пользователи заподозрили Google в ограничении скорости загрузки видеороликов при использовании AdBlock.
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Источник:
Android Centarl
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