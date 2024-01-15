Легальный способ бесплатно активировать Windows и Office

Александр



Компания Microsoft позволяет разработчикам бесплатно активировать операционную систему Windows и набор программ Office, чем могут воспользоваться обычные люди. Энтузиасты разработали специальные скрипты, позволяющие активировать эти продукты без покупки ключей и и возни с пиратскими утилитами.

Коллекция Microsoft Activation Scripts доступна на GitHub. С её помощью можно бесплатно активировать различные версии и редакции Windows и Office. Активация производится встроенными средствами Windows несколькими способами.

Способ 1 — через PowerShell 

В Windows 8, 10 или 11 откройте меню «Пуск» и запустите PowerShell или «Терминал» с правами администратора.

Скопируйте команду irm https://massgrave.dev/get | iex, вставьте её в PowerShell или «Терминал» и нажмите Enter.

Выберите, что именно вам нужно активировать.

Способ 2 — через скрипт

Скачайте архив со скриптами и запустите файл MAS_AIO.cmd.

Выберите, что именно вам нужно активировать.



Microsoft Activation Scripts — проект с открытым исходным кодом, опубликованным на GitHub. В пользу легальности этого способа активации говорит тот факт, что компания Microsoft не удаляет этот проект с GitHub (а сделать это было бы несложно, с учётом того, что GitHub принадлежит Microsoft).

Скачать подлинные сборки Windows и Office можно по ссылкам, которые приводятся на этом сайте. Там в том числе есть ссылки, которые открываются в России.

Стоит иметь в виду, что некоторые продукты активируются этим способом временно, поэтому спустя какое-то время придётся активировать их заново. Кроме того, есть вероятность, что в какой-то момент Microsoft может отозвать все подобные активации (например, если решит, что слишком много пользователей злоупотребляют ими).

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Комментарии

–23
ВилсакомФорева🫶
А кто сказал что это легальный способ? Активаторы тогда тоже легальный. Скачал нажал кнопку вуаля.
2 часа назад в 14:45
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