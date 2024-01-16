Apple заблокировала своих пользователей в iMessage. Разблокировка — только по запросу





В прошлом году энтузиасты выпустили приложение Beeper Mini, которое позволяло отправлять и получать сообщения через iMessage с Android-устройств. Компании Apple это не понравилось, и она заблокировала работу приложения, одновременно с этим закрыв доступ к iMessage некоторым своим пользователям.



Первичное подключение к iMessage через Beeper Mini осуществлялось через Mac, и инженеры Apple не придумали ничего лучше, кроме как заблокировать все «маки» в сети iMessage. Это значит, что те пользователи, которые до сих пор отправляли сообщения через iMessage с компьютеров Apple, больше не могут это делать.



Как выяснили на Reddit, Apple может допустить конкретный компьютер к iMessage, но исключительно в ручном режиме. Пользователю необходимо обратиться в поддержку, рассказать о своей ситуации, и тогда его Mac будет разблокирован, чтобы он снова мог отправлять и получать сообщения привычным способом. Впрочем, некоторые пользователи заметили, что они всё же могут подключиться к iMessage с Mac и без заявки.



Создатели Beeper Mini сообщили, что не планируют «бодаться» с Apple и искать обходные пути использования iMessage через устройства, выпущенные не Apple. Вместо этого они готовят новый мессенджер, который объединит в себе лучшие возможности всех подобных проектов.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Судя по жалобам на форуме Reddit, под блокировку попадают компьютеры тех пользователей, что установили программу Beeper и использовали её для переписки. Их блокируют с пометкой «спам», причём все другие возможности Apple ID и Mac остаются работоспособны.