Pixel


Первые «живые» фото будущего флагмана от Google — Pixel 6 — утекли в сеть. На них обратил внимание китайский ресурс MyDrivers.

Согласно утечкам, Google выпустит обновление линейки Pixel в октябре 2021 года. Pixel 6 выйдет в двух модификациях — обычная и Pro-версия. В сети появились фотографии именно Pixel 6 Pro. И его дизайн вызывает немало вопросов.

Pixel 6

На фото можно увидеть, что лицевая сторона смартфона довольно типична для Android-флагманов: очень тонкие рамки, отсутствие каких-либо кнопок или надписей, «подбородка» также не наблюдается. Среди особенностей — довольно маленький «глазок» фронтальной камеры относительно других популярных смартфонов, а также динамик на верхнем торце. Это отличное решение, так как набирающие популярность пьезо-динамики (основанные на костной проводимости) показывают себя в быту не лучшим образом.

В отличие от дисплея, задняя часть смартфона выглядит очень необычно и, пожалуй, «монструозно». Подобное решение Google использует впервые — обычно объективы камер в Pixel обыграны довольно скромно. Но не в этот раз: для камер выделена целая полоса во всю ширину устройства, которая, похоже, еще и выпирает из корпуса. Цвет верхней и нижней частей задней крышки различается; можно предположить, что варианты смартфона в других цветах будут отличаться только верхней пластинкой (в данном случае бежевой) и цветом логотипа Google, а белая задняя крышка останется неизменной.

Согласно утечкам, Google Pixel 6 Pro будет оснащен тройным модулем камер — основной, ультраширокий и телефото — однако на снимках мы видим четыре «глазка» и фотовспышку. Возможно, четвертый «объектив» — это вовсе не камера, а сканер глубины или ToF-сенсор.

Ранее мы рассказали, какие характеристики получат новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro. 



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Источник:

MyDrivers MyDrivers

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