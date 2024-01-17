Google раскрыла неприятный секрет браузера Chrome. Пора подыскать ему замену?



Компания Google изменила описание режима «Инкогнито» в своем браузере Chrome. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее мы



Компания Google изменила описание режима «Инкогнито» в своем браузере Chrome. Об этом пишет Phone Arena.Ранее мы рассказывали , что против Google был подан коллективный иск из-за того, что компания якобы следить за действиями пользователя в режиме «Инкогнито», хотя его название подразумевает обратное. Суд признал существенными доказательства, предоставленные истцами, а сама компания в это время тихо меняет свои правила.



Согласно источнику, в новом пользовательском предупреждении о режиме «Инкогнито» в Chrome Canary теперь указано, что данный режим практически ни от чего не защищает. Вот его новый текст:





«Вы перешли в режим инкогнито. Другие, использующие это устройство, не увидят вашу активность, поэтому вы сможете просматривать страницы более конфиденциально. Это не повлияет на сбор данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, в том числе Google. Загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены».



Ранее компания указывала, что действия пользователя будут видны сайтам, системному администратору и интернет-провайдеру, но ничего не писала о собственном доступе к ним.



Возможно, для некоторых пользователей вновь открывшиеся нюансы работы Chrome могут стать причиной подыскать ему более безопасную замену.