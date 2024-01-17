Google раскрыла неприятный секрет браузера Chrome. Пора подыскать ему замену?

Олег

Chrome


Компания Google изменила описание режима «Инкогнито» в своем браузере Chrome. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее мы рассказывали, что против Google был подан коллективный иск из-за того, что компания якобы следить за действиями пользователя в режиме «Инкогнито», хотя его название подразумевает обратное. Суд признал существенными доказательства, предоставленные истцами, а сама компания в это время тихо меняет свои правила.

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Согласно источнику, в новом пользовательском предупреждении о режиме «Инкогнито» в Chrome Canary теперь указано, что данный режим практически ни от чего не защищает. Вот его новый текст:

«Вы перешли в режим инкогнито. Другие, использующие это устройство, не увидят вашу активность, поэтому вы сможете просматривать страницы более конфиденциально. Это не повлияет на сбор данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, в том числе Google. Загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены». 

Ранее компания указывала, что действия пользователя будут видны сайтам, системному администратору и интернет-провайдеру, но ничего не писала о собственном доступе к ним.

Возможно, для некоторых пользователей вновь открывшиеся нюансы работы Chrome могут стать причиной подыскать ему более безопасную замену. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+20
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По-моему с 2015 года в телефоне кроме сафари ничего не использую )
В ноуте правда Яндекс браузер
Сегодня в 10:43
#
Ckor_30
+657
Ckor_30
Лет так 10 над хромо-помойку удалил.
час назад в 14:02
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