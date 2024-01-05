В Google Chrome появилась опция, которая сломает ваш интернет



Компания Google запустила свою программу Privacy Sandbox, которая защищает пользователей Chrome от слежки. Об этом пишет Engadget.



Впервые Google показала Privacy Sandbox несколько лет назад — система должна блокировать обмен cookie-файлами между сайтами, благодаря чему действия пользователя сети нельзя отследить. С 4 января 2024 года она наконец запущена для 1% процента пользователей, выбранных случайным образом.







Если вы попали в выборку, то при очередном запуске Chrome увидите уведомление об этом. Отмечается, что немалая часть веб-сайтов неизбежно начнут работать некорректно, так как еще не готовы к новой системе; в этом случае можно включить для них доступ к cookie вручную, щелкнув иконку «глаза» на панели задач. К середине текущего года защита должна быть включена для всех пользователей Chrome без исключения.

