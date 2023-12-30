Фанаты Chrome могут лишиться Google-аккаунта со всеми данными. Как защититься?

Олег

Google


Новый вирус, который охотится за cookie-файлами, обнаружен в сети. О нем рассказали в 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о вредоносном скрипте, который попадает на компьютеры вместе с установкой совершенно не связанных с ним зараженных приложений из сети. После установки он пользуется неизвестной до сих пор уязвимостью в Chrome, чтобы вытащить из браузера cookie-файлы и украсть Google-аккаунт пользователя.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Судя по всему, не спасает даже смена пароля к учетной записи Google: как только происходит авторизация в Chrome, данные попадают в cookie и вирус их вытаскивает. При этом пользователь даже не подозревает, что был взломан. В результате можно лишиться аккаунта, а вместе с ним своих файлов в Drive, медиатеки в «Фото», списка контактов, календаря и так далее. Хуже того, всё это может использоваться хакерами для шантажа и мошенничества.

По данным исследователей, уязвимость в Chrome известна минимум шести группам вредоносного ПО, и его создатели успешно продают свои кейсы. В Google уже направили запрос по поводу этого эксплойта, и, скорее всего, в ближайшее время выйдет патч от компании. В качестве временной защиты рекомендуется не устанавливать приложения из неофициальных источников. 

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Google Chrome получил три опции, которых ему давно не хватало
«Google Chrome» обчистит вашу банковскую карту, а вы даже не заметите
Google разрешила дистанционно удалять приложения на своих гаджетах

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone
Сайт RuTracker перестал открываться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+827
Dmitriy
Типа заголовка достаточно. Лаконично, чо...
Сегодня в 19:14
#